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СНБО поддержал отказ от продления договора о дружбе с Россией

Политика

Порошенко намерен заявить о прекращении до конца сентября

Киев, 7 сентября 2018, 01:59 — REGNUM  Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает пресс-служба СНБО .

Сообщается, что на заседании совета Порошенко заявил, что намерен поставить в известность международные организации о деталях денонсации Договора на своем выступлении в Генассамблее ООН. Это выступление запланировано на 26 сентября.

Ранее, 4 сентября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине необходимо до 30 сентября 2018 года поставить в известность Россию о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве. Порошенко также намерен проконсультироваться с Верховной радой по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был заключен в 1998 году. Согласно положениям документа, договор заключается на десять лет.

При этом действия договора продлевается автоматически на следующее десятилетие, если одна из сторон не заявила о намерениях прекратить его действие. Заявление о прекращении договора одной из сторон необходимо сделать не менее чем за полгода до окончания очередного десятилетнего периода.

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