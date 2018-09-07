Небензя – Вашингтону: Что вы собираетесь бомбить в Сирии?

Нью-Йорк, США, , 01:54 — REGNUM Требование перечислить «объекты с химическим оружием», которые собираются атаковать США и их союзники на территории Сирии, огласил российский постпред при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН по Сирии 6 сентября российский дипломат обратился к американской стороне:

«Огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара «тройки».

Небензя призвал передать список этих объектов ОЗХО, если он в самом деле есть у Вашингтона и если они представляют угрозу как объекты хранения химического оружия. Это было бы проявлением уважения к международной организации, которая бьется над поисками источников химоружия в Сирии.

Напомним, США, Франция и Великобритания готовят почву для очередного ракетного удара по Сирии, аргументируя свою инициативу тем, что Дамаск якобы отравляет сирийцев химическим оружием.

В случае предыдущих ракетных ударов для «доказательства» было достаточно фотографий жертв так называемых химических атак — сначала в Хан-Шейхуне, затем в Думе.

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