Украина в одностороннем порядке закрыла два пунтка пропуска из Крыма

Симферополь, , 01:38 — REGNUM Украина без объяснения причин и в одностороннем порядке закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом, сообщают «Вести.ру».

Сообщается, в настоящее время закрыты пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». В результате закрытия КПП пострадали в основном жители Украины. Все транспортные потоки были перенаправленны через пропускной пункт «Джанкой».

Как сообщили телеканалу на КПП «Армянск», украинские пограничники совсем прекратили пропуск транспортных средств как в направлении Украины, так и в направлении России. Российские же пограничники готовы возобновить пропуск в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа из-за сбоя в программном обеспечении на украинском КПП «Каланчак» был приостановлен пропуск автомобилей через контрольный пункт. В то же время, КПП пропускал пешеходов.

Ранее, 8 августа, Киев заявил о планах оборудовать КПП на границе с Крымом, на это было решено выделить около 106 млн гривен из резервного фонда бюджета Украины.

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