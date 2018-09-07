Украина решила усилить военное присутстве в Азовском море

Киев, , 01:27 — REGNUM Киев планирует увеличить военное присутствие в Азовском море путем создания там корабельно-катерной группировки, сообщали пресс-служба совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Сообщается, что Украина намерена создать корабельно-катерную группировку с соответствующей инфраструктурой, а также обеспечить подразделения береговой обороны «новейшим высокоточным ракетным оружием». Соответствующий комплекс мероприятий уже разработан, как отмечает СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна дать России ответ на якобы «провокационные действия» в акватории Азовского моря. Ранее, в марте, украинские пограничники задержали в Азовском море российский траулер «Норд» и с тех пор удерживают членов экипажа с российским гражданством.

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