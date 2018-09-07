Париж, Берлин, Оттава, Вашингтон и Лондон хотят узнать «тайны» «Новичка»

Лондон, , 01:31 — REGNUM Пять стран опубликовали совместное заявление в поддержку британской версии инцидента в Солсбери. Документ озаглавлен «Атака в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, Соединенных Штатов, Канады и Соединенного Королевства».

«Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов, Канады и Соединенного Королевства вновь заявляем о нашем возмущении применением химического нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», в Солсбери 4 марта», — говорится в документе.

По словам лидеров перечисленных стран, в отношении расследования так называемого дела Скрипаля наблюдается «прогресс». Работа британской полиции оценивается ими «высоко».

"Мы настоятельно призываем Россию обеспечить полное раскрытие ОЗХО своей программы «Новичок», — сказано в документе.

По мнению авторов заявления, британцы правы в своей версии «дела Скрипаля»: оба подозреваемых — это «офицеры российской военной разведки». Политики делают выводы, что операция по «отравлению» Сергея Скрипаля и его дочери «почти наверняка была одобрена на высшем правительственном уровне» в России.

Все эти выводы, отмечают авторы документа, «усиливает намерение продолжать разрушать враждебную деятельность зарубежных разведывательных сетей на наших территориях».

Они собираются продолжать противодействие применению химического оружия и защищать своих граждан «от всех форм злонамеренной деятельности государств, направленной против нас и наших обществ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о «прогрессе» в «деле Скрипаля», аргументируя свои выводы «доказательствами» о причастности к отравлению двух офицеров ГРУ.

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