Петр Толстой уличил Instagram в политической ангажированности

Москва, , 01:07 — REGNUM Администрация Instagram удалила запись вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о гибели лидера Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом Толстой сообщил в своем Facebook.

«Свобода слова» по версии Цукерберга», — подчеркнул вице-спикер.

Толстой также приложил скриншот с объяснениями администрации соцсети, где говорится, что запись удалена «за насилие или угрозу насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве 31 сентября в ресторане «Сепар». В настоящее время временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен глава совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

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