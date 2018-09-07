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Петр Толстой уличил Instagram в политической ангажированности

Политика

Администрация удалила запись по надуманному поводу

Москва, 7 сентября 2018, 01:07 — REGNUM  Администрация Instagram удалила запись вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о гибели лидера Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом Толстой сообщил в своем Facebook.

«Свобода слова» по версии Цукерберга», — подчеркнул вице-спикер.

Толстой также приложил скриншот с объяснениями администрации соцсети, где говорится, что запись удалена «за насилие или угрозу насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве 31 сентября в ресторане «Сепар». В настоящее время временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен глава совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: назначение Трапезникова и.о. главы республики – вынужденная мера

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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