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Лавров поделился понравившимся мемом про «отравителей Скрипалей»

Политика

Министру понравился мем с российскими юмористами

Москва, 7 сентября 2018, 00:49 — REGNUM  Свой любимый мем на тему так называемых «отравителей Скрипалей» показал глава МИД России Сергей Лавров журналисту телеканала РЕН-ТВ.

Лаврову наиболее понравился мем, где изображены фотографии российских комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанные именами подозреваемых в якобы отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 5 сентября власти Великобритании предъявили низкокачественные фотографии двух лиц, якобы причастных к так называемому отравлению Скрипалей. Лондон заявляет, что эти люди являются офицерами ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Совбезе ООН прошло заседание по так называемому делу Скрипалей. Британские власти представили новые «доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред США в ООН призвала Россию передать Лондону «этих двух убийц»

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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