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Семья Гуцериевых отличилась

Политика

Состояние Гуцериевых оценивается почти в $6 млрд

Москва, 7 сентября 2018, 00:52 — REGNUM  Рейтинг богатейших семей России возглавили Гуцериевы, пишет журнал Forbes.

Общее состояние составляет почти $6 млрд. На втором месте — семья Ротенбергов: $4,85 млрд. На третьем — Гапонцевы (гендиректор IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис): $3,14 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Forbes представил рейтинг самых влиятельных в России людей, во главе которого оказался российский президент Владимир Путин.

На втором месте — Герман Греф, глава правления Сбербанка, на третьем — глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Читайте подробнее:Forbes составил ТОП-100 наиболее влиятельных в России людей

Читайте ранее в этом сюжете: Forbes публикует рейтинг самых богатых российских семейств

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Рейтинг журнала Forbes
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