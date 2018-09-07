Молдавия: Додон и Плахотнюк расплатились с Эрдоганом учителями-гюленистами

Кишинёв, , 00:36 — REGNUM Спецслужбы Молдавии 6 сентября задержали и выдворили из страны семерых руководителей и учителей сети молдавско-турецких лицеев «Горизонт». Как передает ИА REGNUM, речь идет о гражданах Турции, которые более 10 лет проживают и работают в Молдавии, в то время как в Анкаре их обвиняют к связях с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором попытки госпереворота в Турции.

Спецслужбы Молдавии заявили, что эти лица «связаны с исламистскими организациями» и представляют «угрозу национальной безопасности страны», поэтому их отправили на родину — в Турцию.

Молдавская оппозиция между тем провела акцию протеста в аэропорту Кишинева, называя задержание и депортацию турецких учителей незаконными. В оппозиции также считают, что молдавских власти — президент Игорь Додон и лидера Демпартии Владимир Плахотнюк — так «расплатились людьми» с президентом Турции Реджепом Эрдоганом за то, что Турция выделила деньги на ремонт администрации президента и один из предвыборных проектов Демпартии — строительство спортивной арены в пригороде Кишинева.

Весной Эрдоган встречался в аэропорту Стамбула с Додоном, а чуть ранее — принимал лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, несмотря на то, что тот не обладает никакими государственными должностями в стране.