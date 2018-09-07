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Президент РФ внес поправки в законопроект о пенсионной реформе

Политика

Турчак: «Путин поддержал инициативы «Единой России"»

Президент РФ внес поправки в законопроект о пенсионной реформе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 7 сентября 2018, 00:30 — REGNUM  Поправки к тексту законопроекта о повышении пенсионного возраста для граждан России внес глава государства Владимир Путин, завил секретарь совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы «Единой России», а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения, — сказал Турчак. — Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму».

Комментируя эту информацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступившие документы направлены в профильные комитеты Госдумы.

«Уже на следующей неделе, 12 сентября, состоится заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионной системы», — сказал Володин.

Читайте подробнее: Володин: Поправки президента к пенсионному законодательству ушли в комитеты

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Повышение пенсионного возраста
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