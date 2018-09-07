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Россия призвала США указать в Сирии объекты, связанные с химическим оружием

Политика

Прежде чем наносить по ним ракетные удары, неплохо было бы направить туда инспекторов ОЗХО

Россия призвала США указать в Сирии объекты, связанные с химическим оружием
Сирия

Москва, 7 сентября 2018, 00:04 — REGNUM  Вашингтон должен указать в Сирии объекты, которые считает относящимися к производству или хранению химического оружия, чтобы направить туда инспекцию ОЗХО, заявил 6 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«У нас есть конкретное предложение к американским коллегам — огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара «тройки», — сказал Небензя.

По мнению российского представителя, если США имеют данные о местах хранения или производства химического оружия, то нужно передать их в международные организации и провести проверку в соответствии с конвенцией по химическому оружию.

Василий Небензя напомнил, что на территорию, неподконтрольную правительству Сирии, уже завезены отравляющие вещества, которые будут использованы для провокаций.

«Белые каски» уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей», — подчеркнул российский дипломат и добавил, что это сопровождается военными приготовлениями и агрессивными заявлениями США и их сателлитов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, провокацию террористов с отравляющими веществами Вашингтон и его союзники используют как повод для удара по Сирии.

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Война в Сирии
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