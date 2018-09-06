Ракетоносцы Ту-160 провели учения над Каспийским и Средиземным морями

Москва, , 23:35 — REGNUM Два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-160 выполнили учебные задачи в рамках масштабных учений «Восток-2018» над акваториями Средиземного и Каспийского морей, сообщает 6 сентября пресс-служба российского ведомства.

В ходе 10-часового полета, совершенного в сложных метеоусловиях, экипажи Ту-160 успешно провели условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

При этом на отдельных участках полёта стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30 и Су-33, взлетевшими с российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходят широкомасштабные военные учения «Восток-2018». Манёвры такого масштаба не проводились со времен СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: На время учений «Восток-2018» РФ объявила о создании бесполетных зон