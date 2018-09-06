Постпред Франции в ООН: режим Асада может использовать зарин и хлор

Париж, , 23:13 — REGNUM Сирийское правительство сохранило запасы химического оружия, и есть высокая вероятность его применения Дамаском, заявил 6 сентября постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

По словам, Франсуа Делатра, сейчас опасность применения химоружия «режимом Асада» особенно высока.

«Опасность очень серьезна и особенно высока именно сейчас. Мы все знаем, что сирийский режим так и не перестал применять химическое оружие с 2013 года, нарушая свои международные обязательства», — заявил он.

«Я хотел бы напомнить, что правительство Башара Асада уже неоднократно было признано режимом, имеющим возможность применить зарин и хлор», — добавил Делатр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции заявили о готовности участвовать в ударе по Сирии в случае применения химического оружия. Минобороны России официально сообщало о подготовке боевиками провокации с отравляющими веществами, которая будет использована США и их сателлитами как повод для удара по Сирии.

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