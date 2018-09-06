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Постпред США в ООН призвала Россию передать Лондону «этих двух убийц»

Политика

Никки Хейли полностью удовлетворена британскими «доказательствами» причастности России к отравлению Скрипалей

Постпред США в ООН призвала Россию передать Лондону «этих двух убийц»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Нью-Йорк, США, 6 сентября 2018, 22:06 — REGNUM  Двое мужчин, подозреваемых Британией в причастности к делу Скрипалей, являются убийцами, и Россия должна передать их британскому правосудию, заявила 6 сентября постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза.

«Теперь мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых и передать их правосудию Великобритании. Почему бы властям России самим не выдать этих двух убийц?» — сказала Хейли.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Совбезе ООН состоялось заседание по «делу Скрипалей». Власти Британии представили свежие «доказательства» причастности России к отравлению в Солсбери.

Официальный Лондон предъявил низкокачественные фотографии двух мужчин, якобы причастных к «отравлению Скрипалей». Не утруждаясь доказательствами, власти Британии заявили, что эти люди являются офицерами ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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