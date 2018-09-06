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Полпред оценил новгородский креативный подход по исполнению майских указов

Политика

По мнению Александра Беглова, есть решения, которые могут стать примером для всей страны

Великий Новгород, 6 сентября 2018, 21:49 — REGNUM  Полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову понравился новгородский «креативный подход» по реализации «майских» указов президента РФ Владимира Путина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом полпред заявил сегодня, 6 сентября, по итогам своей рабочей поездки в Великий Новгород.

«Совершенно новый, креативный подход в реализации майских указов. Есть ряд решений, которые сегодня являются примером не только для Северо-Западного федерального округа — для всей страны. Конечно, их ещё нужно реализовать. Но то, что касается цифровой экономики, создания проектного офиса — это новая ментальность, новые компетенции. Правительству Новгородской области удалось достичь в этом успеха», — отметил полпред.

Александр Беглов также сообщил, что «майские» указы 2012 года Новгородская область, в целом, выполнила в установленные сроки. Есть отдельные направления, по которым ещё нужно работать: среди таких он назвал обеспечение детей от полутора до трёх лет местами в детских садах и ликвидацию второй смены в школах.

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