Знай своего вероятного противника

Москва, , 21:31 — REGNUM Американский ресурс Military Watch провел краткий опрос, как участие в сирийской компании позволило военным США и России получить ценную информацию друг о друге как о вероятном противнике.

Генерал-лейтенант Джеффри Харригян, глава Центрального командования ВВС США, относительно возможности, представившейся при наблюдении за российскими силами в действии, не стал раскрывать детали, но отметил, что была, конечно, получена информация о некоторых возможностях, которые русские использовали в Сирии. Генерал также сказал, что по ряду позиций была просто подтверждена имеющаяся информация, однако наблюдались и такие возможности, о которых стало известно впервые, и теперь это нужно использовать для улучшения работы своих систем.

Кроме этого, Джеффри Харригян обратил внимание, что российский летный состав и силы специального назначения получили боевой опыт, прошли испытания стоящих на вооружении и перспективных систем оружия, также отработаны логистические вопросы, связанные с доставкой войск и грузов на данный театр военных действий. В целом оценка американского генерала совпадает с ранее распространенным отчетом российского оборонного ведомства по проведению операции в Сирии.

Генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон оказалась более откровенной. Она заявила: «Небо над Ираком и, в частности, Сирией действительно было сокровищницей для них, чтобы увидеть, как мы работаем. Наши противники следят за нами, они учатся у нас. Россия получила бесценные идеи и информацию, работая в оспариваемом воздушном пространстве рядом с нами в Сирии».

В данном случае Вера Линн Джеймсон имеет в виду, в первую очередь, операции американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor в Сирии. Она считает, что российские силы получили «неоценимую возможность наблюдать за тем, как работает Raptor». Россия смогла изучать боевой самолет следующего поколения, разрабатывая собственный аналог, Су-57.

Также в статье отмечается, что российские военные получили ценную американскую технику, а именно крылатые ракеты Tomahawk и JASSM, которые не сработали во время удара по сирийским войскам в апреле 2018 года и были доставлены в Россию для изучения.