Аэропорт Триполи возобновляет работу после прекращения огня

Триполи, , 21:35 — REGNUM Аэропорт Триполи возобновит работу после прекращения огня в ливийской столице, 6 сентября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент между «международно признанным» правительством Ливии и ополченцами из Тархуны заключено перемирие, боев на улицах города не ведется. Однако «прочность мира» остается под вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа боевики из города Тархуна к югу от Триполи атаковали южные районы ливийской столицы. В ходе городских боев погибли 66 человек, получили ранения 187 человек.

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