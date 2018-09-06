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Аэропорт Триполи возобновляет работу после прекращения огня

Политика

«Прочность мира» остается под вопросом

Триполи, 6 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  Аэропорт Триполи возобновит работу после прекращения огня в ливийской столице, 6 сентября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент между «международно признанным» правительством Ливии и ополченцами из Тархуны заключено перемирие, боев на улицах города не ведется. Однако «прочность мира» остается под вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа боевики из города Тархуна к югу от Триполи атаковали южные районы ливийской столицы. В ходе городских боев погибли 66 человек, получили ранения 187 человек.

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Гражданская война в Ливии
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