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Министр иностранных дел Франции: Сирия выиграла войну, но мира еще далеко

Политика

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с заявлением о том, что Сирии удалось выиграть войну, но о мире в стране говорить пока не приходится

Министр иностранных дел Франции: Сирия выиграла войну, но мира еще далеко
Иллюстрация: Onedio.com
Сирийская армия

Париж, 6 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  4 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал: «Президент Асад вышел из войны победителем, но обрести мир в стране не удастся без международных посредников». Как сообщает «Арабик СпутникНьюз», в своей речи министр указал на то, что Франция сотрудничает с различными странами и организациями во имя утверждения мира в Сирии. Ле Дриан также добавил, что Россия в том числе заинтересована в дипломатическом пути решения «сирийской проблемы», так как Москва «не хотела бы превратить Сирию во второй Афганистан».

В настоящее время сирийским правительством прорабатывается план военной операции против оппозиционных группировок в Идлибе.

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