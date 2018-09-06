Выборы спикера парламента в Ираке переносятся

Багдад, , 20:30 — REGNUM 4 сентября были запланированы выборы спикера парламента Ирака, однако депутаты не смогли принять единогласное решение по этому вопросу. Как сообщает иракский телеканал «Ас-Сумарийа», повторные выборы пройдут 17 сентября и станут «первым шагом на пути формирования нового правительства».

Несмотря на то, что ранее Муктада ас-Садр (богослов, возглавляющий блок «В движении») и нынешний глава правительства Хайдар аль-Абади сообщили о формировании коалиций, охватывающих более половины депутатских мандатов, кворум так и не был достигнут: в заседании приняли участие менее 120 депутатов, что недостаточно для избрания спикера в условиях наличия 329-местного парламента. Парламентарии разделились на два противостоящим блока, каждый из которых выразил готовность сформировать правительство.

По конституции Республики Ирак, новому созыву парламента необходимо проголосовать за кандидатуру председателя парламента и двух его заместителей. На пост спикера претендуют 6 человек.