Великобритания увеличит финансирование фонда помощи палестинским беженцам

Лондон, , 20:47 — REGNUM 5 сентября стало известно, что Великобритания увеличит финансирование в фонд БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), с целью компенсировать сокращение финансирования агенства со стороны США. По сообщению палестинской телевизионной сети «Ваттан ТВ», Великобритания направит около 9 миллионов долларов на помощь палестинским беженцам, чтобы сгладить отсутствие американских долларов в бюджете фонда, ранее поступавших из Вашингтона.

Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, заявил: «Мы не согласны с решением американской администрации по поводу прекращения финансирования БАПОР. Наша страна готова приложить все усилия, чтобы новая политика США в отношении агенства не принесла ощутимый вред палестинцам».

Новостной источник уточняет: по подсчётам «Файнэншал Таймс» Лондон увеличил финансирование БАПОР с 28.5 до 45.5 миллионов фунтов стерлинга за прошедший год. Представитель министерства иностранных дел Великобритании Алистэр Берт заявил, что деньги будут направляться на строительство школ на Западном берегу реки Иордан, в Газе, Иордании и Ливии.