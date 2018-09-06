Иордания сократила сборы для получения гражданства жителями Иерусалима

Амман, , 20:25 — REGNUM 5 сентября появилась информация о сокращении размера паспортных сборов для тех жителей Иерусалима, кто принял решение о получении иорданского гражданства. По сообщению палестинского новостного агенства «Сафа», «цена паспорта» упала с 200 до 50 иорданских динаров. Глава управления по гражданским делам, Аль-Шахван, также заявил, что теперь резидентам Иерусалима не придётся ездить в Иорданию, чтобы поменять паспорт или получить новый.

Решение последовало за изменением риторики короля Абдаллы ll в сторону необходимости оказывать поддержку «священному городу» и его жителям.

Палестинцы восприняли решение короля как шаг на пути к борьбе с намерением Израиля превратить Иерусалим в «полностью еврейский город», выдать палестинцам израильское гражданство и стереть из памяти арабов события Палестино-израильского конфликта.