Багдад, , 20:56 — REGNUM 5 сентября Соединённым Штатам Америки было предъявлено обвинение в «отчаянной поддержке» бывшего премьер-министра Республики Ирак Хайдера Аль-Абади в его намерении избраться на второй срок. Среди причин обвинения ежедневная ливанская газета «Аль-Ахбар» называет «ключевую роль чиновника в налаживании американо-иракских отношений».

Газета «Аль-Ахбар», которая была замечена в периодических контактах с Хезболлой, утверждает, что Вашингтон оказывал давление на иракских курдов с целью обеспечить поддержку Аль-Абади на предстоящих выборах.

По сообщению газеты, Вашингтон оказывает помощь самому крупному блоку иракского парламента, который сумел не только обеспечить отставку премьер-министра Аль-Малики и помочь Аль-Абади занять свой пост, но и прикладывает все усилия, чтобы не допустить проиранские силы в Ираке к депутатским мандатам.