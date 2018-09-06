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13 генералов министерства обороны Эфиопии отправлены в отставку

Политика

Министр обороны Эфиопии Бырханэ Нэгаш отправил в отставку 13 генералов из высшего руководства министерства обороны страны

Аддис-Абеба, 6 сентября 2018, 21:03 — REGNUM  В Эфиопии сразу 13 представителей высших чинов командования вооруженными силами страны сложили свои полномочия. О необходимости реформирования структуры министерства обороны и его кадровой политики еще в июле заявил премьер-министр страны Абий Ахмед. Как сообщает эфиопское информационное агентство ESAT News, практически 90% руководящих воинских должностей занимали офицеры — этнические тыграйцы и члены организации «Народного фронта освобождения Тыграй». По словам премьера, та коррупция, кумовство и отстраненность от реального положения вещей, которые существовали в министерстве годами, критически сказывалось на вооруженных силах страны и приводило к дезертирству. Правительство страны призвало главу министерства провести «чистку» руководящего состава. Поэтому многие эфиопские эксперты считают вышеперечисленные проблемы причиной массовой отставки генералов министерства обороны страны.

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