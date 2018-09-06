Танзания против планов Кении по строительству ГЭС и систем орошения

Додома, , 20:21 — REGNUM Правительство Танзании выразило протест против планов кенийских властей по строительству ГЭС и систем земельного орошения. По словам министра окружающей среды Танзании Джануари Макамба (January Makamba), реализации правительством Кении своих планов повлечет за собой уменьшение объема потока воды. Подобные действия, по мнению министра, являются угрозой для развития заповедника Серенгети. По сообщению танзанийского новостного агентства BBCSwahili, река Мара отделяет кенийский заповедник Масаи-Мара и танзанийский заповедник Серенгети. Именно здесь огромные стада антилоп гну переходят реку, привлекая тем самым тысячи туристов, желающих стать свидетелями этого события, в заповедники Серенгети и Масаи-Мара. Макамба написал в своем твиттере, что он и команда экспертов поедут в Кению для проведения переговоров. Танзанийский министр считает, что недопустимо, чтобы река изменила свое течение, поскольку это станет сильным ударом по экономике страны. Кроме того, Макамба ссылается на договоры, подписанные Кенией и Танзанией, которые регулируют данный вопрос. Однако кенийское правительство заподозрило Танзанию в желании поджечь территорию Масаи-Мара, дабы антилопы не смогли переправиться и остаться в Серенгети. Танзанийские власти опровергли подозрения.