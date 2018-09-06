Уганда призывает Танзанию установить круглосуточные пограничные пункты

Кампала, , 21:11 — REGNUM Уганда обратилась к Танзании с предложением об установлении круглосуточных пограничных пунктов с режимом «одной остановки». Согласно докладу, опубликованному главными секретарями второго общего собрания комиссии двух стран, нынешний восьмичасовой период тормозит развитие торговых отношений между двумя государствами.

По сообщению танзанийского новостного издания Habari Leo, один из тезисов, высказываемых на собрании, заключался в том, что 24-часовой режим пограничных пунктов позволит укрепить торговые связи. Более того, по мнению угандийских властей, в случае согласия принятия решения, каждая страна сможет извлечь дополнительную выгоду для себя. Также в докладе сказано, что в городе Мутукула, Уганда, уже введен круглосуточный режим работы пограничных пунктов, в то время как танзанийские пункты пересечения границы работают по 8 часов, что сильно задерживает транзит товаров.

Министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса (Sam Kutesa) уверен, что договор, предлагаемый Танзании, взаимовыгодный, он позволит в значительной степени расширить сотрудничество в сфере торговли.

Августин Махига, министр иностранных дел Танзании, в интервью сказал, что проблемы, поднятые угандийской стороной, будут разрешены в течение шести месяцев.