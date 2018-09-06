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Выборы в Екатеринбурге будут охранять 2 тыс. полицейских

Политика

Наряды максимально приблизят к избирательным участкам

Выборы в Екатеринбурге будут охранять 2 тыс. полицейских
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник полиции на участке

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 20:06 — REGNUM  В Екатеринбурге 9 сентября общественный порядок на выборах будут охранять более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

К охране порядка будут привлечены сотрудники Росгвардии и полиции. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб будут максимально приближены к зданиям избирательных комиссий.

В особом режиме будут работать и сотрудники скорой помощи. На вызовы с избиркомов они должны будут реагировать в первую очередь.

Напомним, 9 сентября жители Екатеринбурга смогут выбрать депутатов местной думы. Она состоит из 36 человек. Половина выбирается по партспискам, а остальные — по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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