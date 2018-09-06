США, Франция, ФРГ и Канады согласились с выводами Лондона по делу Скрипалей

Лондон, , 20:05 — REGNUM Власти Великобритании, США, Франции, Германии и Канады выступили сегодня, 6 сентября, с совместным заявлением, в котором сказано, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей «почти наверняка» было одобрено в России на высшем уровне.

В совместном заявлении четырёх стран сказано, что их лидеры «полностью уверены» в выводах Соединённого королевства о том, что двое подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей служат в Главном разведывательном управлении (ГРУ), которого, к слову, давно не существует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне власти Великобритании назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. Скотланд-Ярд утверждает, что к этому причастны «сотрудники ГРУ» Алексей Петров и Руслан Боширов.

Министерство иностранных дел России затребовало у британских властей материалы на обвиняемых российских граждан, но Лондон отказался их предоставлять.