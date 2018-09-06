Украина вводит ответственность за въезд в Крым и Донбасс через Россию

Киев, , 20:12 — REGNUM Украина вводит уголовную «ответственность за незаконное пересечение государственной границы». Это резко сократит число желающих посетить Крым в обход украинских пограничных пунктов пропуска.

Об этом 6 сентября в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его словам, Украина сможет направлять запросы в другие страны для задержания лиц, которые «незаконно» посетили Крым и «которые нарушают закон нашего государства».

«Поэтому число посетить Крым всяких желающих артистов, дипломатов и других резко снизится… После ввода закона все, кто будет пересекать границу между Украиной и украинским Крымом вне «Чонгара» и других украинских КПВВ с разрешения украинской власти, будут нарушителями украинского законодательства. В любой момент Украина имеет право открыть криминальное дело за незаконное пересечение границы», — сказал Грымчак.

При этом он сообщил, что все граждане, которые остались проживать в Крыму, Донецке и Луганске, остаются гражданами Украины. Грымчак также заявил, что Украина будет ждать возвращения из России всех украинских граждан, которые бежали от войны.

«Люди, которые выехали из ОРДЛО в Украину, являются гражданами Украины. Мы будем делать всё возможное, чтобы они вернулись домой. Люди, которые живут в оккупации, — граждане Украины. Мы ни на один день не останавливали меры по их освобождению. И мы освободим эту территорию, и они вернутся в нашу семью вольную. Люди, которые уехали от войны на территорию России, они являются гражданами Украины. И мы будем ждать, когда они вернутся домой. Будем считать, что они всё равно граждане Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №7017, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Документ дополняет раздел Уголовного кодекса о неприкосновенности госграницы новой статьей, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение границы.

Также в законодательном акте пропишут уголовную ответственность за незаконное пересечение линии разграничения на востоке Украины. В настоящий момент за незаконное пересечение государственной границы Украины предусмотрена только административная ответственность.