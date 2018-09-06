Парламент Северной Осетии одобрил льготы для лиц предпенсионного возраста

Владикавказ, , 19:58 — REGNUM Депутаты парламента Северной Осетии-Алании на очередном заседании совета законодательного органа 6 сентября рассмотрели законопро­ект, сохраняющий действующие льготы при достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами — 60 лет. Он был разработан представителями фракции «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

Согласно поправкам, которые они внесли в республиканский закон «О мерах социальной поддержки ветеранов», документом предлагается сохранить бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики). Неработающим ветеранам труда будет гарантировано обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение.

Из льгот, действовавших и раньше, будут сохранены преимущества при вступлении в садоводческие и дачные объединения, предоставление бесплатного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. В качестве мер поддержки лиц предпенсионного возраста будут применяться социальные гарантии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Как уточнил председатель парламента Алексей Мачнев, эти льготы будут предоставляться ветеранам труда и ветеранам военной службы без учета изменений в пенсионном законодательстве, связанных с увеличением пенсионного возраста.

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Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он разъяснил суть пенсионных преобразований и предложил ряд мер, которые могли бы не ухудшить состояние людей предпенсионного возраста.