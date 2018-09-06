Северокорейские СМИ проигнорировали визит делегации из Южной Кореи

Пхеньян, , 21:10 — REGNUM 5 сентября в КНДР прибыла делегация из Южной Кореи во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном. Однако в северокорейских СМИ это событие замалчивается. Целью визита является обсуждение подготовки к саммиту Северной и Южной Кореи и переговоры по ядерному разоружению КНДР. Делегацию принял лично высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Южнокорейское агентство YTN обратило внимание, что предыдущий приезд спецпосланника, который состоялся в марте, освещался в прессе, однако сейчас нет никаких упоминаний ни о самом визите, ни о предстоящем саммите глав Северной и Южной Кореи, который должен пройти в Пхеньяне в сентябре