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Северокорейские СМИ проигнорировали визит делегации из Южной Кореи

Политика

Ни одно из главных СМИ КНДР не сообщило о прибытии спецпосланника президента Республики Корея

Северокорейские СМИ проигнорировали визит делегации из Южной Кореи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 6 сентября 2018, 21:10 — REGNUM  5 сентября в КНДР прибыла делегация из Южной Кореи во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном. Однако в северокорейских СМИ это событие замалчивается. Целью визита является обсуждение подготовки к саммиту Северной и Южной Кореи и переговоры по ядерному разоружению КНДР. Делегацию принял лично высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Южнокорейское агентство YTN обратило внимание, что предыдущий приезд спецпосланника, который состоялся в марте, освещался в прессе, однако сейчас нет никаких упоминаний ни о самом визите, ни о предстоящем саммите глав Северной и Южной Кореи, который должен пройти в Пхеньяне в сентябре

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