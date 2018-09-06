Замсоветника по национальной безопасности Афганистана подал в отставку

Кабул, , 21:15 — REGNUM Заместитель советника по национальной безопасности Афганистана Сулейман Какар подал в отставку. В своем заявлении об отставке, адресованном президенту Афганистана Ашрафу Гани, он назвал главной причиной такого решения сложившуюся ситуацию с безопасностью в стране.

Ранее об уходе со своего поста также объявил и глава Совета по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар. Причинами своей отставки он назвал разногласия с правительством Афганистана по политическим вопросам, а также позицию правительства по средствам достижения мира и стабильности в стране.

Как сообщает афганское информационное агентство «Хама», в Совете национальной безопасности Афганистана подтвердили информацию о решении Сулеймана Какара покинуть свой пост, однако уточнили, что президент Афганистана еще не подписал его заявление об отставке.