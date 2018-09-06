Четверг, 6 Сентября 2018 года
22:29:08 МСК

Замсоветника по национальной безопасности Афганистана подал в отставку

Политика

После отставки главы афганского Совета национальной безопасности о сложении с себя полномочий также заявил и его заместитель

Кабул, 6 сентября 2018, 21:15 — REGNUM  Заместитель советника по национальной безопасности Афганистана Сулейман Какар подал в отставку. В своем заявлении об отставке, адресованном президенту Афганистана Ашрафу Гани, он назвал главной причиной такого решения сложившуюся ситуацию с безопасностью в стране.

Ранее об уходе со своего поста также объявил и глава Совета по национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар. Причинами своей отставки он назвал разногласия с правительством Афганистана по политическим вопросам, а также позицию правительства по средствам достижения мира и стабильности в стране.

Как сообщает афганское информационное агентство «Хама», в Совете национальной безопасности Афганистана подтвердили информацию о решении Сулеймана Какара покинуть свой пост, однако уточнили, что президент Афганистана еще не подписал его заявление об отставке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить