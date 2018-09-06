Избирательные участки Екатеринбурга максимально готовы к выборам

Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В Екатеринбурге избирательные участки максимально готовы к выборам депутатов городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Всего в городе будут работать 573 участка. Из них 552 постоянных, остальные — временные. 495 оснащены КОИБами, с 485 будет вестись видеонаблюдение. Камеры направят прямо на урны, в которые избиратели будут опускать свои бюллетени.

«Все участки находятся в режиме максимальной готовности», — заявили в мэрии.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы 36 депутатов городской думы. Половину из них выберут по единому округу — партспискам. Ещё 18 избирателям предстоит определить по одномандатным округам.