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Избирательные участки Екатеринбурга максимально готовы к выборам

Политика

Всего в городе будет организовано 573 участка, в том числе 21 временный

Избирательные участки Екатеринбурга максимально готовы к выборам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный участок

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 19:53 — REGNUM  В Екатеринбурге избирательные участки максимально готовы к выборам депутатов городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Всего в городе будут работать 573 участка. Из них 552 постоянных, остальные — временные. 495 оснащены КОИБами, с 485 будет вестись видеонаблюдение. Камеры направят прямо на урны, в которые избиратели будут опускать свои бюллетени.

«Все участки находятся в режиме максимальной готовности», — заявили в мэрии.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы 36 депутатов городской думы. Половину из них выберут по единому округу — партспискам. Ещё 18 избирателям предстоит определить по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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