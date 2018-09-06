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Жертвой крушения военного вертолета в Эр-Рияде стал инструктор из США

Политика

Второй пилот, стажер из Саудовской Аравии, получил ранения

Эр-Рияд, 6 сентября 2018, 20:09 — REGNUM  Жертвой крушения военного вертолета в Эр-Рияде стал инструктор из США, 6 сентября передает агентство Associated Press.

Крушение легкого ударного вертолета Boeing AH6i произошло на аэродроме Хашма Аль-Ан в столице Саудовской Аравии. В результате аварии погиб американский военный инструктор Пол Редди. Второй пилот, стажер из Саудовской Аравии, получил ранения.

Национальная гвардия Саудовской Аравии начала расследование причин инцидента. Комментариев американской стороны пока не последовало.

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Авиапроисшествия
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