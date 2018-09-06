Пакистан предоставит студентам Шри Ланки 1000 стипендий

Исламабад, , 20:39 — REGNUM Глава комиссии по вопросам высшего образования Пакистана доктор Тарик Банури в ходе встречи с верховным комиссаром Пакистана по Шри Ланке Шахидом Хашматом выступил с инициативой выделения 1000 стипендиальных программ для студентам Шри-Ланки, что укрепит сотрудничества в сфере развития высшего образования, расширит программу студенческого обмена, а также позволит учредить кафедры языка и культуры в Университете Коломбо.

В результате встречи было принято решение начать осуществление нового проекта с осени 2019 г.