Четверг, 6 Сентября 2018 года
20:54:32 МСК

Пакистан предоставит студентам Шри Ланки 1000 стипендий

Политика

Комиссия по вопросам высшего образования Пакистана разработает проект реализации академического сотрудничества со Шри Ланкой

Исламабад, 6 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  Глава комиссии по вопросам высшего образования Пакистана доктор Тарик Банури в ходе встречи с верховным комиссаром Пакистана по Шри Ланке Шахидом Хашматом выступил с инициативой выделения 1000 стипендиальных программ для студентам Шри-Ланки, что укрепит сотрудничества в сфере развития высшего образования, расширит программу студенческого обмена, а также позволит учредить кафедры языка и культуры в Университете Коломбо.

В результате встречи было принято решение начать осуществление нового проекта с осени 2019 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить