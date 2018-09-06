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Министр энергетики Непала посетил Неделю энергетики в Бангладеш

Политика

Министр энергетики, водных ресурсов и ирригации Непала Баршаман Пун 5 сентября прибыл в Бангладеш, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках Недели энергетики

Дакка, 6 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  Министр энергетики, водных ресурсов и ирригации Непала Баршаман Пун прибыл в Бангладеш с целью возглавить делегацию своей страны на форуме «Неделя энергетики».

В рамках мероприятия министр Баршаман Пун выступит с докладом о проблемах развития энергетической отрасли. По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», также запланированы двусторонние переговоры между делегацией Непала и официальными представителями Бангладеш по вопросу обмена электроэнергией.

В ходе поездки министр Баршаман Пун нанесет визит вежливости премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине. Делегация вернется в Непал 8 сентября 2018 г.

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