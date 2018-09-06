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Выборы в Екатеринбурге: энергетиков перевели на особый режим

Политика

Плановые переключения электричества попали под запрет

Выборы в Екатеринбурге: энергетиков перевели на особый режим
Антон Мауве. Крестьянин на пахоте. 1885

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  В Екатеринбурге на день выборов, 9 сентября, энергетиков перевели на особый режим. Все плановые переключения электричества попали под запрет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Электроснабжение избирательных комиссий, в том числе и участковых, находится на особом контроле. Ранее все участки были проверены. особое внимание проверяющие уделили коммуникациям и оборудованию.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге выберут депутатов гордумы. В бюллетенях значится пять партий и около 100 одномандатников.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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