Шри-Ланка приняла участие в международных учениях по противодействию цунами

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 19:45 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Шри-Ланки заявило, что, учения в рамках международной программы по противодействию цунами прошли 5 сентября в нескольких регионах страны, среди которых Муллативу, Ампара, а также Галле.

По сообщению новостного издания Шри Ланки «Коломбо Пейдж», в этом году учения затронули школу, храм Гарма Ниладхари, а также туристический отель. В учениях приняли участие как местные жители, так и туристы.

Министр по чрезвычайным ситуациям Думинда Сенанаяке заявила, что подобные мероприятия наряду с Шри Ланкой пройдут в таких странах, как Австралия, Индонезия и Индия.

По сообщению заместителя директора по чрезвычайным ситуациям в Галле Думинды Ратнайаке, все приготовления, включавшие в себя сооружение трех вышек раннего оповещения, были осуществлены в срок. Учения были направлены на подготовку населения к возможному стихийному бедствию.

Ожидается, что участие в международной программе по противодействию цунами повысит качество работы министерства по чрезвычайным ситуациям.