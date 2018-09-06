Правительство Бангладеш обеспечит 40% госслужащих жильем в Дакке

Дакка, , 19:43 — REGNUM 4 сентября 2018 г. министр жилищного строительства и общественных работ Шри-Ланки Мошарраф Хусейн в ходе брифинга с новыми сотрудниками сообщил о прогрессе в области реализации проекта обеспечения государственных служащих жильем в Дакке.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», премьер-министр Шейх Хасина объявила о начале реализации плана еще в 2016 г. На сегодняшний день лишь 8% сотрудников государственной службы получило жилье. Однако, министр жилищного строительства и общественных работ Мошарраф Хусейн заявил, что государство намерено увеличить данный показатель до 40%.

В рамках реализации программы планируется обеспечить жильем более 20 тысяч сотрудников посредством расширения жилищного строительства в районах Азимпур и Мотижхил. На сегодняшний день там проживает более 1800 и 2800 семей соответственно.

Само министерство жилищного строительства и общественных работ официально заявило, что оно функционирует как никогда эффективно.