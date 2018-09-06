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Правительство Непала не смогло подготовить закон о правах человека в срок

Политика

До сих пор правительство Непала не сумело подготовить ни одного законопроекта для установления основных прав человека, хотя срок принятия соответствующего закона, закрепленный конституцией, истекает 19 сентября 2018 г

Правительство Непала не смогло подготовить закон о правах человека в срок
Simon
Жители Непала

Катманду, 6 сентября 2018, 20:14 — REGNUM  На данный момент 15 актов, имеющих отношение к проблеме закрепления основных прав человека в Непале, были либо заблокированы парламентом, либо отправлены на рассмотрение соответствующих комиссий. Вообще не было проведено ни одного заседания по данному вопросу, так как глав комиссий еще только предстоит избрать.

Но этот вопрос откладывается на неопределенное время. 7 сентября спикер нижней палаты парламента Криша Бахадур Махара отправится с визитом в Китай.

По сообщению новостного издания Непала «Моя Республика», поездка спикера была запланирована еще месяц назад. Таким образом, ввиду отсутствия главы нижней палаты в стране, а также грядущих государственных праздников, заседания смогут состояться лишь в течение недели, предшествующей дате истечения заданного конституцией срока.

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