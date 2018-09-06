Эфиопия и Южный Судан создадут систему коллективной безопасности

Аддис-Абеба, , 20:06 — REGNUM В конце августа в эфиопском городе Гамбела между Эфиопией и Южным Суданом было подписано межправительственное соглашение о создании системы коллективной безопасности в приграничных районах обеих стран. Однако анонсирован документ был только 3 сентября. Со стороны Эфиопии документ подписал глава одноимённого приграничного Южному Судану штата Гамбела, а от имени Южного Судана свою подпись поставил глава административной территории Бома, также прилегающей к границе с Эфиопией. Договор включает в себя пункты о создании совместных пограничных сил безопасности, целью которых станет пресечение различной противоправной деятельности в приграничных территориях, в том числе борьба с незаконной торговлей. Правительства обоих государств долгое время ведут борьбу с проблемой незаконного пересечения границ, урегулирование которой также в планах и является одним из пунктов договора. Согласно правительственным данным, незаконные бандформирования, проникшие в штат Гамбела со стороны Южного Судана, убили множество эфиопских граждан, а также около ста детей были похищены. Несмотря на то, что большинство детей удалось вернуть, некоторые из них до сих пор находятся в Южном Судане, поэтому одним из пунктов договора является содействие администрации территории Бома в возвращении эфиопских детей и животных, вывезенных с территории штата Гамбела, обратно в Эфиопию. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency со ссылкой на сайт Sudan Tribune.