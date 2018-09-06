Премьер Армении представил два варианта снижения подоходного налога

Ереван, , 19:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил своё видение налоговой реформы, о которой он объявил ранее, не вдаваясь в подробности.

Сегодня, 6 сентября, во время прямого включения в Facebook он конкретизировал, как правительство представляет снижение налогов.

Так, он представил два возможных варианта снижения подоходного налога, а также заявил, что рассматривается вариант, при котором подоходный налог будет ежегодно снижаться на 0,5%.

По словам премьера, при первом варианте предлагается переход с трехступенчатой системы налогообложения перейти двухступенчатую.

Пашинян заявил, что в настоящее время действует трехступенчатая система подоходного налога.

«Те, кто ежемесячно получает 250 тысяч драмов (около 520$), будут платить 23%, а те, кто больше 250 тысяч — 25%. У такой системы есть логика социальной справедливости. Те, кто получает больше, те и платят больше. Но с другой стороны, в этом случае работодатели не заинтересованы повышать зарплату сотрудникам. Иначе им придется платить больше налогов», — пояснил глава армянского правительства.

Второй вариант предполагает внедрение единой системы подоходного налога на уровне 23%.

Читайте также: Пашинян заявил о завершении фазы адаптации и начале реформ

Пашинян пояснил, что по оценкам правительства, гражданам в результате изменений будет обеспечен дополнительный доход в объеме 38,5 млрд драмов (около $80 млн). Дополнительные средства, которые получат граждане в результате ожидаемых преобразований, по расчетам правительства, вернутся в экономику.

По словам премьера, он является сторонником того, чтобы изменения в данном компоненте налоговой системы носили постоянный характер и ежегодно ставка налога снижалась на 0,5%.

«Таким образом за пять лет ставка подоходного налога должна опуститься до 20%, что придаст экономике дополнительный стимул к развитию», — сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что представленные варианты реформы не являются окончательными и правительство готово к обсуждениям и новым предложениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения на пороге снижения налогов: в правительстве пояснили детали