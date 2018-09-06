В Асмэре в Эритрее пройдут переговоры лидеров стран Африканского рога

Асмэра, , 19:24 — REGNUM 6 сентября в Асмэре запланировано проведение встречи лидеров трех государств Африканского рога — Эфиопии, Эритреи и Сомали. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прилетел в столицу Эритреи 5 сентября во второй раз в истории прямым рейсом из Пекина, где участвовал в Пекинском форуме Китай — Африка (FOCAC). Встречал главу Эфиопии лично президент Эритреи Исайяс Афеворки.

В то же время, 5 сентября, в эритрейский порт Массауа впервые за последние двадцать лет пришел эфиопский грузовой корабль, направляющийся в Китай. Премьер-министр Абий Ахмед же прибыл в порт Асэб, находящийся на границе Эфиопии и Эритреи. Именно через порт Асэб в скором будущем будет осуществляться экспорт и импорт эфиопских товаров.

Лидер Эфиопии находится с визитом в Эритрее уже во второй раз за последние два месяца. Прежде чем прибыть на переговоры в Асмэру, премьер намерен посетить еще один эритрейский порт — Массауа.

Что касается повестки дня саммита, то в течение своего двухдневного рабочего визита премьер-министр Абий Ахмед намерен обсудить со своим эритрейским коллегой Исайясом Афеворки сложившие в последнее время отношения между странами, а также реализацию намеченных планов. Сомалийский лидер намерен прибыть в Эритрею в четверг, сообщает новостное агенство Meteja со ссылкой на BBC Ethiopia.