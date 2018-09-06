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Япония не будет останавливать импорт сырой нефти из Ирана

Политика

Японским нефтяным компаниям срочно нужно сделать выбор, из каких стран в будущем импортировать нефть. Причина — санкции США

Япония не будет останавливать импорт сырой нефти из Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иранская нефть

Токио, 6 сентября 2018, 19:21 — REGNUM  Соединенные Штаты Америки стремятся остановить импорт иранской сырой нефти в другие страны в качестве экономических санкций против Ирана. Однако Японии невыгодно отказываться от импорта иранской нефти. Консультации по этому поводу между Японией и США не дали определенных результатов.

Крупные японские нефтяные компании вынуждены быстро реагировать, предполагая, что вскоре импорт нефти из Ирана будет остановлен, и принять решение, в каких странах теперь будет закупаться нефть.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заподозрив Иран в нарушении договоренностей по отказу от производства ядерного оружия. Теперь США призывают другие страны, включая Японию, полностью прекратить импорт иранской нефти к ноябрю этого года. Согласно NHK, японской центральной телерадиокомпании, доля иранской нефти составляет 5,5% от общего количества нефти, импортируемой Японией. Для японских компаний важно сохранить этого крупного поставщика нефти, невзирая на санкции США.

Однако, по мнению японской стороны, США не отойдут от жесткой позиции, и потому следующие консультации, возможно, не дадут результатов. По этой причине со следующего месяца четыре самые крупные японские компании по продаже нефти, такие как Nippon Oil и Showa Shell Sekiyu, будут рассматривать возможность закупки нефти в других странах. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, японское правительство будет продолжать активно вести переговоры с американской стороной для того, чтобы для Японии было сделано исключение и было разрешено продолжать импорт иранской нефти.

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