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Спикер иранского парламента прибудет с визитом в Россию

Политика

Председатель парламента Ирана во главе делегации парламентариев отправился в Россию с однодневным официальным визитом

Тегеран, 6 сентября 2018, 19:17 — REGNUM  5 сентября председатель Меджлиса Исламского совета Ирана (парламента страны) Али Лариджани вылетел в сопровождении делегации парламентариев в Волгоград, где проведёт официальную встречу с Председателем комитет Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким и другими российскими парламентариями.

Иранское новостное агентство «Мехр» сообщает, что, находясь в России, Лариджани планирует не только провести двусторонние переговоры со Слуцким, но и принять участие в межпарламентской встрече с участием Спикера Госдумы Вячеслава Володина и представителей органов исполнительной власти. После этого, как сообщает «Мехр», Лариджани отправится в Беларусь.

Анонсировано, что Володин и Лариджани обсудят участие парламентов двух стран в продвижении торгово-экономического сотрудничества, противодействие терроризму и предстоящую встречу на высшем уровне в Тегеране.

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