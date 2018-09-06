Вооружённый конфликт между Ираном и США невозможен

Тегеран, , 19:57 — REGNUM Гулямхоссейн Гейбпарвар, командующий Басидж (полувоенная организация народного ополчения Ирана), выступая перед журналистами в Тегеране 5 сентября, заявил, что нет никакой возможности войны между Ираном и США. Он также заметил, что, если лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи говорит, что войны не будет, значит, за этим утверждением стоит «серьёзная логическая основа».

По сообщению иранского информационного агентства «Табнак», Гулямхоссейн Гейбпарвар тем не менее заметил, что вооружённые силы страны должны сохранять бдительность и наращивать свой боевой потенциал изо дня в день, ведь именно такая задача была поставлена лидером страны Али Хаменеи. «Табнак» также сообщает, что страна без колебаний укрепит свой военный потенциал, включая ракетную мощь, но мировому сообществу важно понимать, что она предназначена только для обороны, и Иран не ищет поводов к военным столкновениям и никого намеренно не провоцирует своим военно-технологическим развитием.

Ранее уже сообщалось, что Иран считает США дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке, но не рассматривает применение силы против Вашингтона. Также Иран уже заявлял, что его перевооружение не может быть предметом дипломатического торга.