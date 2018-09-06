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Афганистан планирует расширить торговые связи с Ираном

Политика

Губернатор афганской провинции Герат заявил, что правительство Афганистана планирует расширить торговые и транзитные связи с Ираном

Герат, Афганистан, 6 сентября 2018, 19:55 — REGNUM  5 сентября на встрече с губернатором иранской провинции Хорасан-Резави и представителями предпринимательских кругов губернатор афганской провинции Герат Мохаммад Асиф Рахими заявил, что обе страны добились успехов в сотрудничестве в различных областях экономики, науки, культуры и спорта, но торговые связи необходимо расширять и далее.

Иранское информационное агентство ISNA сообщает, что иранская сторона приветствовала позицию Афганистана и заверила губернатора в желании и далее помогать восточному соседу (Афганистану). Иранские специалисты констатировали, что только в этом году провели колоссальную работу в провинции Герат, значительная часть которой проводилась на безвозмездной основе. Так, сообщается, что врачи из иранской провинции Хорасан-Резави провели за полгода более 40 операций в Афганистане, включая даже пересадку почки и печени. В провинцию въехало за полгода более двух десятков грузовых машин с продовольствием, медикаментами и предметами быта.

Иран также подчеркнул, что наметившийся рост экономики западных провинций Афганистана действительно закладывает почву для расширения транзита и товарооборота.

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