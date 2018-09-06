В Иране в учениях ополчения примет участие 1 миллион человек

Тегеран, , 21:25 — REGNUM В Иране с 3 сентября официально открыты крупнейшие учения «Басидж» (полувоенная организация народного ополчения Ирана), которые будут проходить в течение всего месяца в две фазы. В рамках первой фазы пройдут непосредственно военные учения, в них примут участие почти 200 тысяч человек. Вторая фаза будет связанна с масштабной социальной работой, мобилизацией на работы по уходу за детьми, пенсионерами и малоимущими, в ней примет участие примерно 700 тысяч человек.

По данным иранского информационного агентства «Кейхан» со ссылкой на командующего силами «Басидж» генерала Гулямхоссейна Гейбпарвара, учения под кодовым названием «Корпус пророка Мухаммеда — II» проходят под лозунгом «единство и прогресс». Выбор девиза глава «Басидж» объяснил тем, что пока существуют противники и угрозы за пределами Ирана, народ будет защищать руководство страны, стоя единым фронтом во главе с лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, а технический прогресс и духовное саморазвитие помогут сдерживать внешние угрозы.