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Индия готова понести санкционные издержки, торгуя с Ираном

Политика

Министерство финансов Индии заявило, что преимущества от торговли с Исламской Республикой Иран перевешивают любые последствия санкционного давления США

Нью-Дели, 6 сентября 2018, 21:28 — REGNUM  Советник министра финансов Индии Санджив Саньял, в рамках доклада о внешней торговле указал на то, что США не смогут повлиять на торговые отношения между Индией и Ираном, даже если попытаются применить санкционные меры в отношении индийских компаний, работающих в Иране или с Ираном.

Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на министерство финансов Индии сообщает, что Индия готова столкнуться с любыми последствиями политики Дональда Трампа в отношении Ирана, а министерство финансов проработало меры на случай любого развития событий.

Советник министра также выразил озабоченность тем, что в условиях роста мировой экономики остаются серьёзные риски и для Индии, и для всего мира, от торговой войны между США и КНР, от экономической агрессии в отношении Ирана и от напряжения между ЕС и США.

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