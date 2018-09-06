Товарооборот КНР и Ирана достиг в 2018 году 20 миллиардов долларов

Тегеран, , 19:03 — REGNUM 3 сентября на девятом ирано-китайском форуме общества дружбы и сотрудничества Посол КНР констатировал рекордно высокий показатель объёма двусторонней торговли между Ираном и Китаем — 20 миллиардов долларов.

По сообщению иранского новостного издания «ISNA», Посол в ходе своей речи на форуме заявил, что, достигнув за полгода 19,66 миллиарда долларов торгового оборота, страны продемонстрировали рост в 2,2% относительно показателя прошлого года. Он выразил уверенность, что если показатель следующего полугодия также превысит исторические значения, то это лишь подтвердит тот значительный прогресс в двусторонних отношениях, который имеет место в течение последних 2 лет.

Китай уже многократно подчёркивал, что страна сохранит высокий уровень двусторонних отношений с Исламской Республикой вне зависимости от позиции третьих стран. В свою очередь Иран в последний год значительно облегчил визовые правила для КНР, нарастил объём экспорта энергоносителей и начал проявлять интерес к различным многосторонним экономическим форматам в Азии с участием КНР.