Четверг, 6 Сентября 2018 года
19:24:06 МСК

Китай отправляет миротворцев в Южный Судан

Политика

И ставит перед контингентом не только военно-политические, но и хозяйственно-экономические задачи

Пекин, 6 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Две группы миротворческого контингента ООН общей численностью в 268 военнослужащих, сформированного в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае, 11 и 23 сентября отправятся в Южный Судан для выполнения миротворческой миссии сроком на один год, сообщает 6 сентября Синьхуа.

В стоящие перед китайским контингентом задачи включено строительство дорог, мостов и аэропортов, сооружение объектов водо‑ и электроснабжения и отопительных систем, а также инженерная поддержка местных властей.

Для подготовки к выполнению миссии будущие миротворцы прошли не только подготовку по прямой миротворческой деятельности, но и изучили международное право, дипломатический протокол, получили специальные знания в указанных областях и ознакомились с ситуации в зоне несения службы.

Столь широкий круг задач, поставленных перед миротворцами, отражает цели политики КНР в Африке, которым был посвящен только что завершившийся в Пекине Форум китайско-африканского сотрудничества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить