Китай отправляет миротворцев в Южный Судан

Пекин, , 18:56 — REGNUM Две группы миротворческого контингента ООН общей численностью в 268 военнослужащих, сформированного в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае, 11 и 23 сентября отправятся в Южный Судан для выполнения миротворческой миссии сроком на один год, сообщает 6 сентября Синьхуа.

В стоящие перед китайским контингентом задачи включено строительство дорог, мостов и аэропортов, сооружение объектов водо‑ и электроснабжения и отопительных систем, а также инженерная поддержка местных властей.

Для подготовки к выполнению миссии будущие миротворцы прошли не только подготовку по прямой миротворческой деятельности, но и изучили международное право, дипломатический протокол, получили специальные знания в указанных областях и ознакомились с ситуации в зоне несения службы.

Столь широкий круг задач, поставленных перед миротворцами, отражает цели политики КНР в Африке, которым был посвящен только что завершившийся в Пекине Форум китайско-африканского сотрудничества.